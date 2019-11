Indecopi: ¿Cómo se aplicará la ley de fusiones empresariales y adquisiciones?

Con el objetivo de promover la competitividad empresarial, el Gobierno aprobó un decreto de urgencia que le otorga al Indecopi la facultad de revisar las fusiones u operaciones de concentración empresarial.

"El Indecopi defiende la competencia porque esta beneficia a los consumidores y eso se traslada a mejores precios, mejor calidad de los productos, hay innovación en las empresas", explicó Jesús Espinoza, secretario técnico Comisión de Defensa y Libre Competencia.

Será a partir de agosto del próximo año en que la entidad empezará a revisar los casos. "Todo tipo de fusión en el cual dos empresas se integran en una sola o dos empresas se constituyen una tercera, la compra de acciones de una empresa hacia otras, tienen que pedir autorización", detalló.

Los procesos de revisión tienen una duración de 30 días hábiles, en casos excepcionales se extenderá a 90. Las sanciones para aquellas empresas fusionadas que operen sin la autorización del Indecopi asciende al 12% de los ingresos del grupo económico en el año.

EMPRESAS QUE YA ESTÁN FUSIONADAS ¿QUÉ PASARÁ?

Si bien hay compañías que ya tienen el control de un sector del mercado, como el caso de Invev, que ocupa el 99% del mercado de cervezas o el grupo Intercop que posee casi el 90% del sector farmacéutico, no quiere decir que estén libre de algunas conductas.

"La ley no tiene carácter retroactivo, lo que no significa que el Indecopi no esté vigilante que en esos mercados donde se han producido operaciones de fusión, se realicen conductas anticompetitivas", agregó.

Incluso aseguró que ya entidad sancionadora ha ya multado algunas conductas anticompetitivas en casos de mercados concentrados. "En el caso de farmacia, se sancionaron a cinco cadenas por incumplir con caso de cartel de precios", ejemplificó el experto.

Cabe señalar que las empresas que no estén de acuerdo con esta normativa pueden apelar la decisión ante el Tribunal de la misma entidad o en el Poder Judicial.