MTC sancionará a usuarios que obtengan de manera irregular su brevete

Medidas más rígidas. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) sancionará, a partir de la fecha, con la inhabilitación y cancelación de la licencia de conducir a aquellos postulantes que cometan actos irregulares para obtener dicho documento. Esta nueva medida se da con el objetivo es fortalecer la seguridad vial en el país.

La disposición del MTC establece, por ejemplo, sanciones para los Centros encargados de la evaluación teórica y de manejo a los postulantes, que no cumplan de manera estricta con los procedimientos que la norma dispone.

Aquellos postulantes que presenten información falsa, que no hayan seguido correctamente pasos, o hayan utilizado su celular, serán inhabilitados por 180 días y en caso de reincidencia de 360 días", informó Fernando Cernas Chorres, director de Políticas y Regulación Multimodal del MTC.

Será la Sutrán el órgano encargado de fiscalizar la nueva norma. En tanto, los ciudadanos han saludado la iniciativa. "Algunos no tienen experiencia, no saben las reglas, y solo pagan, entonces me parece bien", agregó un usuario.