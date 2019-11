Expertos en redes polemizan sobre la prohibición de anuncios políticos en Twitter

Jack Dorsey, director ejecutivo de Twitter, anunció este miércoles que la red social decidió dejar de aceptar publicidad política en todo el mundo.

"Hemos tomado la decisión de detener toda la publicidad política en Twitter a nivel mundial", señala el mensaje de Dorsey, en el que asegura que creen que "el alcance del mensaje político debe ganarse, no comprarse".

Para los especialistas en redes, la focalización de información direccionada a potenciales votante es un factor a tomar en cuenta. Sin embargo, el tema de fondo es lo que realmente se está cuestionando, es decir la falta de regulación en torno a las redes sociales.

Para José André Tello Alfaro, experto en redes, el tema es complejo porque es una delgada línea lo que separa de lo que es publicidad y de lo que no es. "Lo que está en redes no está claramente determinado muchas veces, a mi me entender acá hay un problema de de falta de regulación que no solo es en el Perú sino en diferentes lugares del mundo", refirió.

Aunque considera que Twitter en Perú no es tan extendido en campañas políticas como en otras partes del mundo, su influencia es indiscutible

"El ejemplo claro es el partido morado en el año 2016. Tuvo un crecimiento bastante importante a través de la plataforma. Fue una campaña muy buena. Esa era la tendencia mundial porque se perfilaba más el mensaje", indicó.

Si bien las acciones de Twitter han caído los ultimos tres meses, poco parece importarle a sus directivos, quienes han dejado en claro que esto es una cuestión de principios y no de dinero.