Cajamarca: huaico causó pánico al caer cerca de colegio

Instantes de pánico y destrucción. En Cajamarca, un vecino del distrito de Calquis, ubicado en la Provincia de San Miguel, captó el momento en que un huaico de grandes proporciones cae cerca de una institución educativa.

Por suerte la gran masa de lodo y piedras no causó destrozos en el centro educativo donde el alumnado aún no salía de clases. No obstante, el incidente sí provocó un gran susto a los testigos y residentes de la zona.

Según las autoridades, en total fueron ocho los derrumbes. Aunque no causaron daños personales, estos dejaron aproximadamente medio millar de truchas muertas.