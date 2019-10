Elecciones 2021: Ollanta Humala confirma participación del partido Nacionalista

“Lo que sí le puedo asegurar es que en [las elecciones] de 2021 de todas maneras participamos”, así de tajante fue la respuesta del expresidente Ollanta Humala sobre su presencia en las futuras elecciones generales 2021. Más, aún no han decidido si estarán en las elecciones congresales, “en esta elección que es congresal y excepcional, la decisión la va a tomar la comisión política del partido”.

Humala criticó a la fiscalía que actualmente lo investiga por el presunto delito de lavado de activos y señaló que ha sido su familia la más afectada por los abusos que, según asegura, se han cometido.

“Tengo que consolidar el partido y tengo que defenderme de estos juicios. Como ustedes verán ni me he pegado un tiro ni me he escapado ni me he metido a ninguna clínica, yo enfrento las cosas con la tranquilidad de que vamos a salir bien”, respondió al referirse a las investigaciones en las que está inmerso por presuntas vinculaciones con la empresa Odebrecht.

El exjefe de Estado y líder nacionalista, estuvo en Huanta, Ayacucho, donde participó de una actividad proselitista e informó que continuará recorriendo el Perú para consolidar su partido.