Blume rechaza críticas sobre simpatía por Fuerza Popular y Apra

Luego de anunciar que este jueves se someterá a pleno la incorporación de Ortiz de Zevallos Olaechea al Tribunal Constitucional, Ernesto Blume rechazó las recientes críticas referidas hacia su persona sobre posibles simpatías o preferencias por Fuerza Popular y el Apra.

“Se me han atribuido ser últimamente fujiaprista, antes fui humalista, después fui vizcarrista, luego se me ha acusado de ser toledista, cuando yo me he abstenido”, expuso el presidente del TC ante la prensa.

Agregó que el país no debe acostumbrarse a guiarse por campañas contra los magistrados del Tribunal Constitucional.

Cabe recordar que en los próximos días, Blume estará enviando, de manera encriptada, a los miembros del TC el texto de la ponencia sobre la detención preventiva de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.