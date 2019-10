Telefónica desmiente su retiro del Perú

Gran polémica generó el portal español Voz Pópuli tras informar que la empresa Telefónica evalúa dejar el Perú por haber recibido un impacto fiscal de 700 millones de euros.

Ante un posible escenario como este, el ex gerente de Osiptel, Alejandro Jiménez, advirtió que sería perjudicial para atraer la inversión extranjera en nuestro país.

"Que una empresa de esa dimensión deje el país, no es una buen mensaje para el Perú, porque la interpretación no solo política, sino jurídico evaluar si invierte o no en un país creo que pondrían pensarlo hasta en dos o tres veces", mencionó el especialista.

Cabe recordar que las empresas de telefonía en nuestro país generan inversiones de miles de millones de soles anuales.