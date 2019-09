Ayacucho: mujer salva de morir tras ser desfigurada con piedra por su pareja

Una mujer salvó de morir luego que su pareja le desfigurara el rostro a puñetazos, patadas y hasta con una piedra. El hecho ocurrió en la localidad de Cochani, ubicada en Ayacucho.

A pesar de estar ensangrentada y a punto de desfallecer, la víctima logró pedir ayuda y ser auxiliada por sus familiares, quienes la trasladaron a la posta médica de Coracora. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones fue derivada al Hospital Regional de Ica.

Por su parte, la mujer identificada como María Huayhua Santi, narró como ocurrió esta brutal agresión de su pareja que responde al nombre de Narciso Huaylla Quispe.

“Ha estado mareado y yo le dije: ‘Vamos a conversar’. Eso le dije, ya mañana arreglamos. Me vino así, patada y puñete y eso no más me acuerdo”, sostuvo.

Según información proporcionada por familiares de la afectada, este sujeto registraría 13 denuncias en su contra por agresión. Por tal motivo, han solicitado a las autoridades que Huaylla no sea puesto en libertad, quien fue acusado por intento de feminicidio y sancionado con 9 meses de prisión mientras duren las investigaciones.