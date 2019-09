[EXCLUSIVO] 'Rosita Araya' responde sobre su presunta evasión de impuestos en Perú

La Dj venezolana, Jimena Romina Araya, alias ‘Rosita Araya, Dama del hampa', quien hace unos días fue acusada de sus presuntos vínculos con la peligrosa banda ‘El tren de Aragua’ y sobre su presunta evasión de impuestos tras realizar shows en Perú, respondió en exclusiva para 24 Horas desde México.

“Todas las personas tenemos un pasado y hace 8 años fui investigada por algo que se relacionaba con ciertas personas y estas siempre quieren hacer leña del árbol caído”, se le escucha decir en un video desde su apartamento.

Sobre su presunta evasión de impuestos respondió que “todas las veces que he ido a Perú no he ido a trabajar. Ni a hacer shows. No existe un contrato que se diga que se me pagó cierta cantidad”.

Según información de Migraciones Jimena Araya, ha ingresado desde noviembre del 2018 hasta la fecha 4 veces al Perú en calidad de calidad de turista más no de trabajadora. Sin embargo los videos difundidos sobre sus eventos dicen lo contrario. Por ejemplo en shows en Barranco, san juan del lurigancho y hasta Arequipa.