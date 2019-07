Ica: policía en estado de ebriedad protagoniza accidente vehicular

Richard Cuadros Canales, suboficial de tercera, protagonizó un accidente de tránsito en Ica, al manejar su vehículo en estado de ebriedad.

El suboficial tuvo que ser ayudado por sus colegas, pues no podía mantenerse en pie. Fue llevado a la comisaría luego de chocar su vehículo con otras unidades que se encontraban estacionadas cerca de la comisaría del sector.

El suboficial pidió disculpas a los vecinos tras el aparatoso choque. “(…) no era mi intención lastimar, no tengo venganza con nadie. Discúlpenme por haber chocado su vehículo”. Afortunadamente, el accidente no dejó víctimas que lamentar.

De acuerdo al resultado del examen de dosaje etílico, Cuadros Canales arrojó 2.20 gramos de alcohol por litro de sangre; sin embargo, pese a dar positivo el efectivo fue puesto en libertad.