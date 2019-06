Confirman 168 casos de Guillian Barré

Más de 150 casos de Guillian Barré a nivel nacional se han registrado en lo que va del año, esta cifra alertó al Ministerio de Salud y declaró en emergencia epidemiológica las regiones Piura, Lambayeque, La Libertad, Junín y Lima.

Según la Ministra de la Mujer, esta enfermedad NO es contagiosa, “es una enfermedad autoinmune, es decir, mi cuerpo comienza a generar un anticuerpo atacando mi propio sistema nervioso”. Este mal no se puede prevenir, sin embargo hay hábitos de higiene que contribuyen a que sea menos probable adquirirlo. “Es importantísimo el lavado de manos, antes y después de comer, cuando vamos a los servicios higiénicos. Lo otro, es que si estoy con gripe o tos, no estornudar ni toser cerca a otra persona”.

La medida de emergencia sanitaria impuesta por 90 días implica que se garantice la cobertura total de los pacientes con dicho síndrome. Gobierno y Estado, a partir de este decreto supremo, “permite atender gratuitamente este síndrome, ya sea a través de las Fuerzas Armadas, EsSalud, Ministerio de Salud, incluso en las clínicas”, aseguró la Ministra.

Según las cifras oficiales del Ministerio de Salud, el 83% de los pacientes que han padecido el síndrome, se recuperan completamente, tan solo el 3% fallece y al 14% le quedan secuelas.