Informe 24: economía peruana no llegó al 2% de crecimiento en enero

La economía peruana creció 1.58% durante enero del 2019. Esto significa que se acumulan 114 meses consecutivos de crecimiento económico, es decir, 9 años y medio en el que Perú no desciende.

Sin embargo, la cifra registrada durante el primer mes del año representa la más baja de los últimos 12 meses. “Si el Perú crece como ha crecido en la última década que es 3% per cápita alcanza a Estados Unidos que es un país desarrollado que crece 1% per cápita en 110 años, es decir, tenemos que buscar crecer en término per cápita un 7 u 8% para que en una vida útil seamos como los italianos, los españoles”, señaló el economista Carlos Adrianzén.

Y para lograr una economía que genere mayores oportunidades laborales para la población, se necesita triplicar el crecimiento. “En el caso peruano estimo que el crecimiento potencial está alrededor de 4% al año. ¿Qué significa eso? Que si la economía peruana crece 4.1%, 4.2%, 4.3%, está por ahí en ese rango, está sana, pero con el 4% de crecimiento potencial no alcanza para resolver los problemas fundamentales de la sociedad peruana que son extrema pobreza, pobreza,desigualdad de oportunidades y desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza”, manifestó el economista Jorge Gonzáles Izquierdo.

Uno de los factores para fomentar este crecimiento económico está en realizar reformas estructurales profundas como en la educación. Pero no es el único detalle por analizar, pues el comportamiento de la economía peruana está ligado al de la economía mundial y sobre todo al precio de las materias primas que nuestro país ofrece al mercado internacional, lo que puede afectar tanto de manera positiva como negativa. Sin embargo, no todo es definido por los precios internacionales de estos productos que el Perú exporta.

A esto se suma el mal manejos de gobiernos anteriores que poco o nada han hecho para levantar la economía y la corrupción que es responsable de gran parte de esta cifra. Se estima que perdemos aproximadamente 13 millones de dólares en términos de crecimiento.