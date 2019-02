Reglamento sobre uniforme escolar no es claro

Luego de la polémica generada sobre si las niñas deben o no usar falda escolar, el Ministerio de Educación aseguró que ningún colegio puede prohibir el ingreso a cualquier alumno por el hecho de no portar uniforme.

“No existe una obligatoriedad de poder llevar un uniforme para acceder a un derecho como es la educación en una escuela pública. Ninguna escuela puede prohibir el ingreso de un alumno con el condicionamiento de cierta vestimenta”, señaló Daniel Alfaro, ministro de Educación.

Sin embargo, el reglamento no sería del todo claro y respondería a la interpretación de cada persona. La resolución que regula la matrícula escolar en ninguna de sus 18 páginas indica que el uniforme no es obligatorio. Solo en el inciso 5.4.6 se precisa que no se puede condicionar la matrícula a la compra del uniforme.

Para le exministra de Educación, Marilú Martens, todo depende de las escuelas pues cada una maneja su propio reglamento que puede establecer o no el uso de uniforme escolar.

“Los padres deben actuar de acuerdo a las directivas de los colegios. No es que yo mamá he decidido que mi hija no vaya y no va en uniforme. Los directores de las escuelas tienen la facultad para tomar esas decisiones”, manifestó.

El Ministerio de Educación aclaró que si algún escolar se le niega el acceso a la educación pública por no tener uniforme escolar, los padres del menor pueden tomar acciones pero solo administrativas.

Con respecto a los colegios privados, la norma técnica es menos precisa, pues se deja en manos de cada institución la elaboración de un reglamento que puede obligar a los padres a la compra de un uniforme en específico.