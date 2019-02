Huarmey: regidor podría ser vacado tras utilizar a trabajador para que le sostenga una sombrilla

En las últimas horas un escándalo ha remecido a la región Áncash, donde a través de las redes sociales se dio a conocer que el primer regidor de la Municipalidad Provincial de Huarmey, Alberto Lira Cruz, utilizó a un trabajador municipal para que le sostenga una sombrilla y evitar de esta manera quemarse bajo el sol y a otro para que cargara una gaseosa.

Para el especialista en temas municipales, Julio César Castiglioni, es un acto que podría generar la vacancia de mencionada autoridad.

“Hay un acto de discriminación del teniente alcalde que abusando de su cargo utilizar a los serenos para un beneficio personal. Los regidores no pueden disponer del personal administrativo. Si él ordenó que ellos hicieron estos actos es causal de vacancia”, afirmó.

Además, Lira Cruz habría infringido el artículo 11 de la ley orgánica de municipalidades y podría recibir una sanción penal.

“Lo que está haciendo es abuso de autoridad, usurpación de funciones. Cualquier vecino puede pedir la vacancia y el Ministerio Público iniciar las investigaciones para hacer de oficio la denuncia penal correspondiente. Él podría ser condenado y perder el cargo. La pena por usurpación de funciones de 4 años y por abuso de autoridad 2 años”, manifestó Castriglioni.

Tras la polémica generada, el primer regidor excusó su accionar. “Yo no he tenido que darle ninguna disposición a nadie para que agarre la sombrilla. No he dado cuenta de eso”, afirmó.

En tanto el alcalde de Huarmey, Elmer Dueñas, rechazó el presunto abuso de autoridad e informó que tomarán las acciones del caso.