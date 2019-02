Viviendas de interés social perjudicarían mercado inmobiliario

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), se pronunció por el proyecto de ley de la congresista Marisa Glave que propone que los propietarios o promotores de condominios o proyectos multifamiliares destinen un 8% de las unidades inmobiliarias para atender a familias afectadas por desastres naturales.

Ellos advirtieron que esta medida podría perjudicar al mercado inmobiliario y que inclusive reduciría la inversión privada.

“Lo que hace es retraerla. Un promotor inmobiliario que tiene una carga de esta naturaleza puede optar por no entrar al mercado porque los proyectos tienen una rentabilidad neta del 12%. Si yo le quito 8 y es de vivienda tipo Mi Vivienda, yo no puedo subir los precios. ¿Qué hago? Pues no produzco, no voy a producir para perder”, manifestó Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco.

Asimismo, precisó que ante estas posibles pérdidas, las empresas subirían el precio de los inmuebles.

“Si yo tengo un proyecto de vivienda de 150 mil dólares por vivienda y yo tengo que retener 8% para que algún momento alguien me pague menos dinero, ¿qué debo hacer yo para subir la rentabilidad? Subir el precio de los demás”, indicó.

Además, Valdivia recalcó que el texto sustitutorio del proyecto de ley es impreciso debido a que no se especifica el lugar donde estarán dichas viviendas.