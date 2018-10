Congresista Esther Saavedra fue internada de emergencia tras incidente con periodista

En Tarapoto, tras el incidente ocurrido por el comunicador social y periodista Edgar Alarcón Zavaleta, la congresista Esther Saavedra Vela, ingresó de emergencia una clínica local luego de sufrir una descompensación por taquicardia. Indicó que se siente acosada por Alarcón Zavaleta, que en varias ocasiones la insultó y la difamó a través de las redes sociales y en medios televisivos.

También señaló que llegó a la comisaría de Tarapoto luego que los efectivos que intervinieron a Alarcón Zavaleta, la llamaran para asentar la denuncia respectiva.

En otro momento llamó a la reflexión al comunicador social y pidió disculpas a la población por el lamentable incidente.

“Pido reflexión al comunicador social Alarcón Zavaleta, que constantemente me acosa por la querella que le interpuse” señaló la congresista que horas más tarde mediante su Twitter afirmó que no actuó de manera adecuada e indicó que no existe justificación por la actitud de tuvo.

“Ofrezco disculpas públicas al país por mi reacción, soy humana y cometo errores, este es uno de ellos. No actué de una manera adecuada y no existe justificación. Reitero mis disculpas a quienes represento, a mi bancada y al Congreso”, escribió la parlamentaria.