BCR: conozca los nuevos requisitos para el cambio de monedas y billetes deteriorados

En los estudios de 24 Horas Mediodía, el vocero del Banco Central de Reserva del Perú, Abraham de la Melena, precisó los nuevos requisitos para el cambio de monedas deterioradas, el nuevo reglamento de canje de billetes y monedas se ha emitido con la finalidad de avanzar en la lucha contra la falsificación. Los nuevos requisitos para el canje de billetes y monedas en mal estado sirven para normar la retención de billetes compuestos con partes auténticas de otros billetes o con partes falsificadas, así como la retención sin canje de billetes a los que se les haya extraído el hilo de seguridad, la marca de agua o la tinta que cambia de color.

El vocero de la entidad, señaló que es precisó para canjear el billete que es tenga más de la mitad y deberá tener por lo menos más de una numeración. Asimismo, deberá tener por lo menos alguna de sus dos numeraciones o vertical completas. También será necesario que tenga el hilo de seguridad, la marca de agua y la tinta que cambia de color.

En otras palabras si el billete o moneda a canjear no cuenta con los elementos de seguridad indicados, serán retenidos por la entidad donde se acudió a realizar el canje.

Cabe precisar que a partir de hoy al billete que le falte la marca de agua así como los demás elementos de seguridad no tiene valor alguno. Otras recomendaciones son que de preferencia los billetes no debe ser arrugados, sellarlos o firmados. Los billetes deteriorados ya no tendrán valor y podrán ser cambiados hasta el 20 de noviembre.