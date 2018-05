Barranca: hombre intentó quitarse la vida lanzándose desde acantilado

Agentes de la Policía Nacional y del serenazgo intentaron convencer a un joven para que no se lance al vacío desde lo lato de un acantilado en Barranca. El incidente quedó registrado en la playa Colorado. Al lugar también llegaron miembros de los bomberos y familiares para persuadirlo, pero el hombre no entraba en razón hasta que llego una amiga muy querida por él, la cual lo convenció para no tomar la fatal decisión.

Tras el incidente se supo que este sujeto intentó acabar con su vida luego de ser rechazo por una mujer la cual no correspondió a su declaración de amor rechazándolo.