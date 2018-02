Restringirán circulación de camiones por la carretera Panamericana Sur

La circulacicón de camiones en la Panamericana Sur sufrirá una serie de cambios como parte de un plan piloto de seguridad vial. Y es que el paso de vehículos pesados por esta importante autopista se restringirá a partir de la próxima semana, estableciendo horarios especiales durante los fines de semana.

Los camiones no podrán circular desde las 2:00 p.m. del viernes hasta las 2:00 p.m. del sábado en el sentido de Norte a Sur, en tanto, los domingos de 11:00 a.m. a 11:00 p.m. no podrán hacerlo en el sentido de Sur a Norte.

Como era de esperarse esto he generado molestias en los transportistas quienes aseguran que estas medidas afectarán su economía.

La restricción se aplicará desde el viernes 9 de febrero en el tramo comprendido desde el puente Atocongo, en el kilómetro 10 de la vía, hasta Chilca en el kilómetro 63.

El ministerio de Transportes, hasta el momento, no ha explicado específicamente el porqué de esta medida.