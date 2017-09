Cusco: oso andino bebé aparece en santuario de Machu Picchu

En el Cusco, la aparición de un oso de anteojos bebe causó sensación entre los visitantes al santuario Inca de Machu Picchu. El pequeño oso se paseó entre los turistas que no dudaron en fotografiarlo y filmarlo, incluso algunos intentaron darle de comer, no obstante recomendaron que no sería oportuno.

Cabe indicar que esta no es la primera vez que un oso aparece en este lugar y cada vez que los hacen provocan este tipo de reacciones.

Al respecto, el jefe del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, Fernando Astete, refirió que es común ver a osos de anteojos paseando por la ciudadela de Machu Picchu, citando que son inofensivos y solo buscan comida o se desvían de su camino.