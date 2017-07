Cañete: motociclista denuncia agresión e insultos durante intervención policial

Dos efectivos de la policía intervinieron a un motociclista en una transitada avenida de Cañete. Tras detenerlo, lo agredieron verbal y físicamente. Miguel Palomino Zamudio decidió registrar este polémica intervención policial con su celular cuando los agentes habrían querido trasladarlo hasta la comisaría de la zona.

Como se observa en las imágenes, los agentes intervienen al motociclista por una presunta infracción pero luego es agredido de manera física y verbal. Los efectivos intentaron llevarlo a la fuerza e incluso uno de ellos va hasta el patrullero e intenta colocarle las marrocas, pero es detenido por su compañero quien intenta tranquilizarlo.

El mismo policía intenta quitarle el celular al motociclista para que deje de grabarlo. Miguel Palomino reconoció que cometió una infracción al no llevar puesto su casco de seguridad pero en vez de colocarle la multa le arrebataron sus documentos. Ante el hecho, un coronel de la policía señaló que los suboficiales no son de tránsito por lo que no debieron retener al motociclista.