Mujer es brutalmente agredida tras salir de discoteca en Chiclayo

En Chiclayo, una mujer identificada como Betina Llanos terminó con el rostro y el cuerpo golpeado luego de que su pareja la agrediera al salir de una discoteca de la zona.

Según la víctima, es la quinta vez que es agredida por Cristian Rolando Tank Ruíz durante los dos años de relación. Por ello, procedió a denunciarlo ante las autoridades, debido a que su enamorado siempre la celaba y cada vez era más violento. El caso fue tomado por el Centro de Emergencia Mujer (CEM) y la Defensoría del Pueblo, quienes brindarán ayuda psicológica y legal a la joven estudiante.

Por otro lado, en el distrito de Monsefú se registró otro acto de violencia. Una madre de familia que no quiso revelar su identidad fue golpeada por su ex pareja Jonatan Custodio Lluen al no aceptar dormir en la misma habitación.

Finalmente, en ambos casos los atacantes huyeron luego de enterarse que habían sido denunciados y eran buscados por la policía.