Venezolano intervenido en Huacho agradeció las muestras de solidaridad

Un joven de nacionalidad venezolana que se dedica a vender comida por las calles de la ciudad de Huacho, terminó siendo intervenido por personal de Fiscalización y Control de la municipalidad. El hecho no solo provocó la indignación de los peatones que transitaban por la zona, sino también el llanto del extranjero al pensar que sus productos serían incautados.

“Yo me vine acá, solo yo me vine en bus. Toda mi familia está en Venezuela y yo hago un esfuerzo de levantarme todos los días en la mañana para hacer arepas y complacer al público”, señaló el agraviado. De igual manera, precisó que la impotencia que sentía en aquel momento se debió a que todavía no asimila estar lejos de sus allegados en otro país.

Al igual que él, cientos se venezolanos han venido a Perú en busca de un futuro mejor, tras la tensa situación política y económica que vive la nación petrolera. “Realmente, nosotros no es que queremos estar en las calles vendiendo toda la vida (,..). Vinimos acá a comenzar y tenemos que hacer algo porque no podríamos sobrevivir”, afirmó. Finalmente, el muchacho se mostró agradecido por la solidaridad de los huachanos.