'Caracol' afirma que su caso será llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Gerson Gálvez Calle, alias ‘Caracol’, brindó declaraciones por primera vez ante un medio de comunicación durante su traslado al penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, en la zona limítrofe de los departamentos de Tacna y Puno. El cambio de recinto carcelario se produjo luego que dos conocidos suyos, identificados como José Romero Casas y Luis Murga Constantino, realizaran un motín en la prisión de Sarita Colonia.

Por otro lado, sus allegados habrían presentado una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Mientras tanto, aseguró que tiene planeado la publicación de un libro, donde afirma que brindará detalles sobre su experiencia penitenciaria. Además, puntualizó que se encuentra tras las rejas por culpa de una mujer.

“Yo no soy un delincuente, yo he sido un hombre cordial, un hombre de bien y si usted me busca con un polígrafo se lo voy a demostrar”, precisó el recluso. Cabe mencionar que él es considerado como uno de los presos más peligrosos del país y se le atribuye el liderazgo de la banda criminal llamada ‘Barrio King’. Asimismo, es vinculado por sicariato, cobro de cupos, extorsión y narcotráfico.