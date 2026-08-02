Francis Allison realiza campaña en el mercado Caquetá

El candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison recorrió el mercado Caquetá como parte de sus actividades proselitistas y de acercamiento a la ciudadanía de cara a las Elecciones Municipales.

Durante su visita, conversó con los comerciantes de la zona limítrofe entre los distritos de San Martín de Porres y el Rímac.

Escuchó sus demandas

Durante su recorrido por el centro de abastos, Allison escuchó las demandas de los comerciantes y clientes sobre la inseguridad ciudadana en su zona y la extorsión que afectan sus labores cotidianas.

El candidato prometió mayor orden, seguridad y mejores condiciones económicas para los trabajadores de este centro de abastos.

Cabe señalar que, este recorrido del candidato de Avanza País forma parte de la estrategia proselitista de su postulación a la alcaldía metropolitana, enfocada en propuestas de seguridad en las calles de la capital.