Cae banda vinculada al secuestro de empresario avícola en SMP: extrabajador habría facilitado el plagio

La Policía detuvo a ocho presuntos integrantes de la organización criminal y ubicó el inmueble donde la víctima permaneció cautiva y se grabó la prueba de vida enviada a su familia.

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló una presunta organización criminal vinculada al secuestro de un empresario avícola, quien permaneció retenido por más de 24 horas mientras sus captores exigían S/ 50.000 para liberarlo.

Como parte de las investigaciones, los agentes hallaron el inmueble donde la víctima permaneció cautiva y el lugar donde fue grabado el video utilizado como prueba de vida para exigir el pago del rescate a sus familiares.

De acuerdo con las investigaciones, un extrabajador del empresario habría proporcionado información clave sobre los movimientos de la víctima y sería integrante de la organización criminal. El hombre ya fue identificado, aunque permanece no habido.

El jefe de la División de Investigación de Secuestros (Divise), coronel Jorge Carpio, informó que se vienen realizando acciones de inteligencia para ubicar al sospechoso y advirtió que, en este tipo de delitos, la información suele provenir del entorno laboral o familiar de la víctima.

Asimismo, señaló que la presión policial permitió la liberación del empresario y que los allanamientos autorizados por el Poder Judicial facilitaron la ubicación de la vivienda utilizada por los secuestradores.

DETENIDOS

En total, ocho personas fueron detenidas durante el operativo. Según la Policía, la mayoría son ciudadanos extranjeros y habrían desempeñado distintas funciones dentro de la organización, desde la coordinación logística hasta la custodia de la víctima durante el cautiverio. Además, son investigados por su presunta participación en otros casos de secuestro.