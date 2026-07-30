Alerta roja por aumento de temperaturas diurnas

La directora de Meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, Grinia Ávalos, informó que las elevadas temperaturas registradas en la costa peruana responden al calentamiento del aire asociado al fenómeno El Niño, el cual actualmente está cruzando el umbral de fuerte a extraordinario por algunos días.

En entrevista con el programa 24 Horas Mediodía, la especialista explicó que este incremento térmico no solo afecta a la costa central del país, donde Lima viene registrando temperaturas de entre 26 y 27 grados Celsius, sino también a la costa norte del país, donde los termómetros han alcanzado hasta los 39 grados centígrados.

Ávalos señaló que estos valores se encuentran muy por encima de lo habitual para esta época del año. “Lo normal en Lima son 18 grados; sin embargo, hoy tenemos hasta 27 grados centígrados”, indicó, al advertir que se trata de un comportamiento climático atípico impulsado por el fortalecimiento del fenómeno El Niño.

HASTA OTOÑO DEL 2027

La funcionaria agregó que, de mantenerse las actuales condiciones oceánicas y atmosféricas, las altas temperaturas podrían prolongarse hasta el otoño de 2027. Ante este escenario, recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y seguir los reportes oficiales emitidos por el Senamhi.