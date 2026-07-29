Familias visitan la Plaza de Armas en el último día del feriado por Fiestas Patrias

A pocas horas de culminar el 29 de julio y con ello el feriado largo por Fiestas Patrias, decenas de personas llegaron a la Plaza de Armas de Lima para disfrutar de los últimos momentos de las celebraciones.

Familias y turistas aprovecharon la jornada para caminar por los alrededores de la plaza y tomarse fotografías como recuerdo de la fecha.

Algunos visitantes también acudieron con la expectativa de ver a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, tras las actividades oficiales desarrolladas durante la jornada. Sin embargo, no lograron encontrar a la mandataria en el lugar.

La Plaza de Armas registró un constante flujo de visitantes durante la tarde, en una jornada marcada por el ambiente festivo y el cierre de las celebraciones por el aniversario de la Independencia del Perú.