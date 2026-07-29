Panamericana Televisión acompañó espectacular despliegue aéreo en la Gran Parada Militar

El despliegue aéreo de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) se convirtió en uno de los momentos más esperados y aplaudidos de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias. Helicópteros y aeronaves de ala fija surcaron los cielos de la avenida Brasil, ofreciendo un espectáculo que fue seguido por miles de asistentes que se congregaron a lo largo de la tradicional ruta del desfile.

Según explicó el mayor general FAP Leoncio Martín, la compleja operación requirió dos semanas de planificación y ensayos debido a la participación de aeronaves con diferentes características de vuelo. Asimismo, precisó que, durante el sobrevuelo sobre la ciudad, las aeronaves operan a una altitud superior a los 1.500 pies, aunque en esta ocasión descendieron ligeramente para permitir una mejor apreciación del público.

Panamericana Televisión acompañó el recorrido desde el interior de uno de los helicópteros participantes, mostrando de cerca el trabajo de las tripulaciones y el despliegue coordinado en el aire. Los pilotos destacaron que la preparación incluyó reuniones de coordinación, simulacros y vuelos de entrenamiento realizados durante las últimas dos semanas para garantizar la seguridad y precisión de la exhibición.

EXHIBICIÓN AÉREA

Además de las aeronaves de la Fuerza Aérea, el desfile contó con la participación de helicópteros del Ejército del Perú y de la Policía Nacional, reforzando el carácter conjunto de la demostración. La FAP también presentó a sus delegaciones de las escuelas de Oficiales, Suboficiales y Avioneros, en una jornada que volvió a poner en valor la capacidad operativa y el profesionalismo de las instituciones encargadas de la defensa nacional.