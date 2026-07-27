Gran Parada Militar 2026: estas son las vías cerradas por el desfile

Con motivo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú, este miércoles 29 de julio se aplicará un plan de cierre de vías y desvíos vehiculares en distintos sectores de Lima Metropolitana.

El Ministerio de Defensa informó que la avenida Brasil permanecerá completamente cerrada durante la jornada, al igual que diversas calles aledañas en los distritos de Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre, Breña y Cercado de Lima. Las restricciones también abarcarán los alrededores del Campo de Marte y el óvalo Bolognesi.

TRÁNSITO RESTRINGIDO

Asimismo, el tránsito vehicular estará restringido en las calles ubicadas hasta aproximadamente 100 metros de la avenida Brasil, con el objetivo de mantener despejadas las rutas destinadas a evacuaciones y atención de emergencias.

Ante estas medidas, la Policía Nacional recomendó a los conductores utilizar vías alternas como las avenidas Sucre, Tingo María, Salaverry, General Vivanco, Venezuela, Arica, Alfonso Ugarte, Guzmán Blanco, Del Ejército y José Faustino Sánchez Carrión para evitar la congestión.

La ceremonia comenzará a las 10:00 de la mañana y se extenderá hasta la 1:00 de la tarde. Sin embargo, los cierres de tránsito se aplicarán desde las primeras horas del día para facilitar la instalación de los dispositivos de seguridad y el desplazamiento de las delegaciones participantes.

Durante el desfile participarán integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, además de delegaciones extranjeras, veteranos de guerra, organizaciones invitadas y agrupaciones civiles. El recorrido incluirá el paso de la Gran Banda de Músicos Conjunta, las diferentes instituciones castrenses y policiales, agrupamientos motorizados e hipomóviles, expresiones culturales y el tradicional sobrevuelo de aeronaves.