Fiestas Patrias: usuarios reportan incremento en pasajes interprovinciales

A pocas horas del inicio de los feriados por Fiestas Patrias, decenas de personas continúan llegando al terminal terrestre de Yerbateros para viajar a distintas regiones del país y aprovechar el descanso del 28 y 29 de julio.

Sin embargo, el incremento en la demanda también ha generado un alza en el precio de los pasajes. Algunos pasajeros señalaron que las tarifas se han duplicado en comparación con días anteriores.

Uno de los destinos con mayor demanda es Huancayo. Según los usuarios, el costo del pasaje llegó hasta los S/ 150 el día de ayer.

PASAJES PODRÍAN TRIPLICARSE

Trabajadores de diversas empresas de transporte interprovincial indicaron que, debido al aumento de viajeros, los precios podrían seguir incrementándose en las próximas horas e incluso duplicarse o triplicarse en algunos destinos.