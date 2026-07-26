Víctor Castillo: una historia de éxito en Gamarra

Con esfuerzo y perseverancia, Víctor Castillo, un joven de 27 años, logró convertir un pequeño emprendimiento en una empresa dedicada a la confección y venta de prendas de vestir en el emporio comercial de Gamarra.

El emprendedor llegó a Lima cuando tenía 17 años, luego de perder a su madre a los 11 y quedar junto a sus dos hermanos al cuidado de su padre. Al instalarse en la capital comenzó a trabajar en el rubro de la costura, donde aprendió el oficio y dio sus primeros pasos en la industria textil.

Con una producción inicial de apenas 20 a 30 poleras, Víctor empezó a recorrer Gamarra para ofrecer sus productos. Con el tiempo, el negocio fue creciendo hasta consolidarse como Yevis Confecciones, empresa dedicada a la confección, costura y venta de polos al por mayor.

PRINCIPALES CLIENTES

Actualmente, entre sus principales clientes figuran empresas mineras, organizaciones que requieren prendas institucionales y emprendedores que compran polos al por mayor para comercializarlos a través de redes sociales.

El joven también impulsa a nuevos comerciantes ofreciendo prendas a precios accesibles para quienes desean iniciar un negocio propio y generar ingresos mediante la reventa.

Además de consolidar su empresa, Víctor aseguró sentirse orgulloso de haber contribuido al crecimiento de otras personas. Contó que varios de sus exempleados lograron independizarse y hoy cuentan con talleres propios, situación que considera uno de sus mayores logros como emprendedor.

Quienes deseen conocer los productos de Yevis Confecciones pueden contactarse con la empresa a través de sus redes sociales.