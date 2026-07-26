Asesinan a balazos a medallista bolivariano de bádminton en La Victoria

El bádmintonista y medallista bolivariano Brian Roque Caycho, de 24 años, fue asesinado a balazos la madrugada de este domingo 26 de julio en el distrito de La Victoria, en un nuevo hecho de violencia que enluta al deporte peruano.

El crimen ocurrió alrededor de las 4:45 a. m. en la cuadra 11 de la avenida Luna Pizarro. De acuerdo con los primeros reportes, el deportista conversaba con un grupo de amigos cuando fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Sin previo aviso, los atacantes abrieron fuego contra él y escaparon con rumbo desconocido.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional y peritos de criminalística llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y recoger evidencias. En la escena del crimen se encontraron ocho casquillos de bala.

PRIMERAS INVESTIGACIONES

Según las primeras indagaciones, algunos testigos señalaron que la víctima habría advertido la presencia de los sospechosos e intentó increparlos antes de que se produjeran los disparos. Sin embargo, la Policía indicó que esta versión aún es materia de investigación y será contrastada con las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona.

El asesinato generó consternación en el ámbito deportivo. A través de un comunicado, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) expresó sus condolencias a los familiares y destacó la trayectoria de Brian Roque Caycho como exalumno del Centro de Entrenamiento de Desarrollo Deportivo (CEDE) y medallista en competencias internacionales representando al Perú.