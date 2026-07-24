Hermano de Raiza Martínez exige justicia por su muerte

Ronaldo Martínez, hermano de la influencer Raiza Martínez, llegó hasta la sede policial donde permanece detenido Óscar Arias Muñoz, principal sospechoso del crimen. El familiar confirmó que ambos se conocían desde hace varios meses.

La familia también pidió esclarecer el paradero de dos celulares que pertenecían a Raiza y cuya ubicación habría registrado movimientos relacionados con el inmueble donde fue hallada sin vida.

Según las investigaciones preliminares, la influencer murió por asfixia mecánica por estrangulación. Su cuerpo fue encontrado en una habitación de la vivienda de la madre del detenido.

El hermano de Raiza recordó además que la joven había denunciado por acoso a Óscar Arias en marzo. La familia exige que el caso sea esclarecido y se determine la responsabilidad del principal sospechoso.