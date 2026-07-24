Adultos mayores celebran Fiestas Patrias en el Hogar Canevaro

Los residentes del Hogar Canevaro, en el distrito del Rímac, celebraron las Fiestas Patrias con una jornada llena de civismo, identidad y amor por el Perú.

Los adultos mayores participaron en un tradicional desfile por los principales pabellones del hogar y presentaron diversos números artísticos, entre ellos danzas de la selva, canciones criollas y una obra teatral sobre el encuentro histórico entre San Martín y Bolívar.

Las actividades fueron preparadas durante varias semanas por los residentes, con el apoyo del personal médico. Uno de ellos incluso emocionó a los asistentes con su interpretación de “Contigo Perú”, luego de tres semanas de preparación.

GRUPO DE TEATRO PRESENTA SKETCH

Asimismo, el grupo de teatro “Adultos Mayores de la Tercera Juventud” presentó un sketch sobre la Guerra del Pacífico. La agrupación fue creada en 2021 con el objetivo de mantener activos a los residentes y contribuir a mejorar su calidad de vida.