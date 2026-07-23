Siete de las 10 víctimas del incendio en Manzanilla ya fueron identificadas

Siete de los 10 cuerpos de las víctimas del incendio ocurrido en la urbanización Manzanilla, en La Victoria, ya fueron identificados y retirados de la Morgue Central de Lima. Entre los fallecidos se encuentran integrantes de la familia Vilchez.

Los restos fueron entregados luego de varias horas de diligencias y trasladados a una funeraria para los preparativos previos al velorio y posterior sepultura. Los familiares de las víctimas permanecen consternados por la tragedia.

Todavía quedan tres cuerpos pendientes de ser retirados. Entre ellos se encuentran dos menores de edad cuya identificación se habría complicado debido a una confusión, ya que tenían edades similares y características parecidas.

NACIONALIDAD COLOMBIANA

Asimismo, una de las víctimas sería de nacionalidad colombiana y sus familiares aún realizan los trámites correspondientes para completar el proceso de identificación. Se espera que los tres cuerpos restantes sean entregados durante las próximas horas.