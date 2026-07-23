Disputa por motos eléctricas habría provocado incendio que dejó 10 muertos en Manzanilla

La disputa entre dos grupos por el control de una ruta informal de motos eléctricas en las inmediaciones de Gamarra habría desencadenado el incendio que dejó 10 personas fallecidas en una vivienda de la urbanización Manzanilla.

Según las investigaciones, los grupos se disputaban la hegemonía de los paraderos ubicados cerca del emporio comercial de Gamarra. La familia Vilchez habría ingresado a este negocio y dejado sus motos eléctricas en los exteriores de su vivienda, lo que habría generado un conflicto con otro grupo.

La disputa habría escalado luego de enfrentamientos y ataques contra las unidades. Un primer incidente habría tenido como objetivo una moto eléctrica y, posteriormente, se habría producido un segundo ataque con material inflamable, sin que los responsables midieran las consecuencias.

PRESUNTOS AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES

Las 10 víctimas fallecieron por intoxicación con monóxido de carbono. De acuerdo con las investigaciones, la Policía ya habría identificado a los presuntos autores materiales e intelectuales del ataque, que podría ser considerado un homicidio calificado cometido con gran crueldad.