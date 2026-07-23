Conductores tardan hasta una hora en ingresar al nuevo aeropuerto Jorge Chávez por obras del puente Santa Rosa

Las obras del puente Santa Rosa han generado restricciones en algunas vías de acceso al nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, obligando a los conductores a utilizar un puente modular provisional para ingresar al terminal aéreo.

Según los conductores, el recorrido puede tomar entre 45 minutos y una hora, e incluso hasta una hora y cuarto durante las horas punta. La reducción de carriles sería una de las principales causas de la congestión vehicular en la zona.

RIESGO PARA LA SEGURIDAD

La situación también ha generado que algunos pasajeros desciendan de los taxis y vehículos particulares para continuar su recorrido a pie con sus maletas y evitar perder sus vuelos. Esta situación, sin embargo, representa un riesgo para su seguridad.

El puente Santa Rosa comenzó a construirse el 5 de enero de 2026 y tiene un plazo de ejecución de 913 días. Ante la congestión, se plantea una mayor presencia de efectivos de tránsito para supervisar el acceso y evitar que los pasajeros tengan que caminar por zonas de riesgo.