Catire podría permanecer en Perú tras cumplir su condena: no existe orden de expulsión

Edinson Agustín Barrera, alias “Catire”, considerado uno de los primeros rostros vinculados al Tren de Aragua en el Perú, podría recuperar su libertad en agosto. Sin embargo, hasta el momento no existe una orden formal de expulsión que disponga su salida inmediata del país.

El ciudadano venezolano estaría próximo a cumplir una condena de ocho años por tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas. Aunque confesó haber cometido alrededor de 16 delitos en Venezuela, desde ese país nunca se solicitó formalmente su extradición.

CAPTURA DE CATIRE

“Catire” fue capturado el 3 de agosto de 2018 en el patio de comidas de Plaza Norte. Según la Policía, se encontraba a punto de cometer un asalto contra una entidad bancaria.

Considerado el “caso cero” de las organizaciones criminales venezolanas en el Perú, su próximo escenario vuelve a poner bajo la lupa la falta de medidas que permitan impedir que un extranjero con antecedentes criminales permanezca en el país tras cumplir su condena.