Advierten que temperatura del mar aumentaría en 3.5 grados por Fenómeno El Niño

En entrevista con el noticiero 24 Horas Central, el teniente Juan José Bernal Alvarado, vocero de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, advirtió que el incremento de la temperatura superficial del mar podría generar lluvias de gran intensidad, principalmente en las zonas costeras del país. Explicó que este escenario favorecería la activación de quebradas y la ocurrencia de huaicos, además de ocasionar impactos en sectores como la pesca y la agricultura.

Por su parte, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) actualizó su pronóstico climático y estimó un 33 % de probabilidad de que el Fenómeno El Niño Costero alcance una magnitud extraordinaria hacia finales de 2026. De concretarse este escenario, la temperatura superficial del mar registraría anomalías superiores a 3.5 grados Celsius sobre sus valores habituales, motivo por el cual la institución decidió mantener vigente la alerta de El Niño Costero.

El Enfen también informó que las anomalías térmicas podrían extenderse hasta abril de 2027. Asimismo, calculó un 30 % de probabilidad de que se desarrolle un evento de El Niño en el Pacífico ecuatorial central con intensidad muy fuerte entre noviembre y diciembre de 2026, y de magnitud fuerte entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, lo que incrementaría el riesgo de lluvias intensas y otros fenómenos climáticos en el país.

EFECTOS DEL CALENTAMIENTO DEL MAR

Finalmente, la comisión indicó que el calentamiento del mar también tendría efectos sobre el ecosistema marino, desplazando a la anchoveta hacia zonas más profundas y favoreciendo el ingreso de especies de aguas cálidas, como atunes y tiburones. Ante este panorama, exhortó a las autoridades a reforzar las medidas de prevención y gestión del riesgo de desastres, tomando como base los pronósticos estacionales y los avisos meteorológicos vigentes.