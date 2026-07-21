PNP investiga red que enviaba dinero de extorsiones a España para convertirlo en criptomonedas

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga una presunta red de lavado de dinero que utilizaba criptomonedas para ocultar el origen de los fondos obtenidos mediante extorsiones a empresas de transporte de Lima Sur. Como parte de las diligencias, fue intervenida una mujer conocida con el alias de "Brithaly", señalada como la receptora inicial del dinero.

Durante el interrogatorio policial, la investigada reconoció que había recibido depósitos en su cuenta bancaria y que el último de ellos se realizó un día antes de su detención. Según la investigación, los montos provenían de pagos efectuados por empresas de transporte que eran víctimas de amenazas extorsivas.

El jefe de la División de Investigación de Robos, coronel Roger Cano, explicó que el dinero ingresaba primero a la cuenta de "Brithaly" mediante billeteras digitales y posteriormente era transferido a una mujer identificada como "Allison", quien reside en España. Una vez recibido, el dinero era convertido en criptomonedas con el objetivo de dificultar el seguimiento de las operaciones financieras.

De acuerdo con la Policía, parte de esos recursos retornaba posteriormente al Perú, presuntamente para ser incorporado al sistema financiero con apariencia de legalidad. Cano indicó que esta modalidad buscaba romper la trazabilidad del dinero y obstaculizar las investigaciones.

CIFRAS

Las autoridades estiman que la organización habría movilizado alrededor de S/ 50 mil bajo este mecanismo. Asimismo, las pesquisas revelan que cada empresa afectada entregaba aproximadamente S/ 3 mil semanales producto del cobro de cupos. Hasta el momento existen denuncias presentadas por tres empresas o asociaciones de transportistas.

La investigación también alcanzó a la persona que recibía el dinero en España. Según la Policía, "Allison" mantendría vínculos con un hombre que anteriormente fue detenido por la División de Investigación de Robos por delitos violentos y que actualmente se encuentra fuera del país, por lo que no se descarta que forme parte de la organización criminal.

La Policía Nacional informó que coordina acciones con las autoridades españolas para ubicar y capturar a los presuntos implicados, así como evaluar un eventual proceso de extradición para que respondan ante la justicia peruana.