Defensoría del Pueblo investiga accidente que dejó a niña en UCI tras caer de juego inflable

La Defensoría del Pueblo inició una investigación tras el grave accidente ocurrido el pasado 17 de julio en el Circuito Mágico del Agua, donde una niña de siete años resultó gravemente herida al salir expulsada de un juego inflable y caer desde una altura aproximada de tres metros sobre el pavimento. La menor permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde ya fue sometida a dos cirugías de alta complejidad.

Según el testimonio de la madre de la menor, la familia acudió al Parque de las Aguas para disfrutar del espectáculo nocturno y, al finalizar la actividad, la niña ingresó junto a otros menores a un juego inflable operado por la empresa responsable de la atracción. Mientras permanecía sentada en la base del tobogán inflable, el impulso generado por otro niño que descendía hizo que fuera lanzada fuera de la estructura, impactando violentamente contra el suelo.

La denuncia señala que el juego no contaba con mallas de protección ni con colchonetas de seguridad suficientes para amortiguar una eventual caída. Además, la madre aseguró que hasta el momento no habría recibido el apoyo esperado por parte de la empresa operadora tras el accidente, mientras la menor continúa luchando por su recuperación en el centro hospitalario.

DILIGENCIAS EN CURSO

Ante la gravedad del caso, la Defensoría del Pueblo anunció el inicio de una investigación para determinar si existieron deficiencias en las medidas de seguridad y establecer las responsabilidades correspondientes. La institución también buscará verificar el cumplimiento de los protocolos exigidos para este tipo de atracciones, con el fin de evitar que hechos similares vuelvan a poner en riesgo la integridad de niños y familias que visitan espacios recreativos.