Empresa Civa continúa operando tras atentado contra uno de sus buses

La empresa de transporte interprovincial Civa continúa operando con normalidad luego del atentado que sufrió uno de sus buses en plena Panamericana Norte, a la altura del distrito de Los Olivos. A pesar del violento ataque atribuido a presuntos extorsionadores, las salidas hacia distintos destinos del país no fueron suspendidas.

En el terminal terrestre de la avenida 28 de Julio, en el distrito de La Victoria, decenas de pasajeros aguardaban el abordaje de las unidades para viajar al interior del país. Sin embargo, varios usuarios manifestaron su preocupación y temor por la inseguridad y los constantes ataques que vienen afectando a las empresas de transporte interprovincial.

El atentado se suma a una serie de hechos de violencia registrados en las últimas semanas contra compañías de transporte, lo que ha incrementado la incertidumbre entre los viajeros y el sector. Los pasajeros pidieron mayores medidas de seguridad para garantizar que los viajes se realicen sin poner en riesgo sus vidas.

CAPTURAN A IMPLICADOS

Tras una rápida intervención, agentes de la Policía Nacional capturaron a dos presuntos implicados en el ataque. Ambos fueron trasladados a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ubicada en la avenida España, donde permanecen mientras se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar sus responsabilidades.