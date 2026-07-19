Carapongo: vecinos se bañan y lavan ropa en aguas del Río Rímac

Las orillas del río Rímac, en el sector de Carapongo, en Lurigancho-Chosica, se han convertido en un punto de reunión para numerosas familias que, sin temor, ingresan al agua para bañarse, lavar ropa y disfrutar de un día de campo. Los vecinos aseguran que acuden con frecuencia al lugar, pese a las advertencias sobre los posibles riesgos para la salud por la contaminación del afluente.

Durante el fin de semana, decenas de personas fueron vistas refrescándose en el río mientras otras aprovechaban la corriente para lavar prendas de vestir. En paralelo, varias familias instalaron mesas, ollas y leña en las riberas para preparar una pachamanca y compartir alimentos en un ambiente de recreación.

Los pobladores indicaron que visitar esta zona forma parte de una tradición familiar y que suelen permanecer varias horas en el lugar. Incluso, algunos señalaron que consideran el agua adecuada para estas actividades y afirmaron que regresan con frecuencia durante los fines de semana o días feriados.

ADVERTENCIA DE LAS AUTORIDADES

Aunque para muchos el río representa un espacio de esparcimiento, especialistas han advertido en diversas oportunidades sobre los peligros que implica el contacto con sus aguas debido a la posible presencia de residuos y microorganismos. Por ello, recomiendan evitar bañarse o utilizar el agua para lavar ropa, a fin de prevenir enfermedades y proteger la salud de la población.