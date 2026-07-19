Balean buses de Cruz del Sur y Cruz del Norte en Puente Piedra: conductores resultaron heridos

Momentos de terror vivieron pasajeros y trabajadores del transporte interprovincial luego de que dos buses de las empresas Cruz del Sur y Cruz del Norte fueran atacados a balazos en el kilómetro 30 de la Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra. Los atentados dejaron heridos a los conductores de ambas unidades, quienes fueron trasladados a un centro de salud para recibir atención médica.

De acuerdo con la información preliminar, el primer ataque ocurrió contra un bus de Cruz del Norte que retornaba de la ruta Lima–Chimbote. Minutos después, otra unidad de Cruz del Sur, que cubría el trayecto Lima–Huaraz, fue baleada a la altura del paradero Cementerio. En ambos casos, los vehículos recibieron varios impactos de bala mientras transitaban por la vía, generando pánico entre los ocupantes.

Tras lo ocurrido, efectivos de la Policía Nacional llegaron a la zona para acordonar el lugar, recoger evidencias e iniciar las investigaciones. Los agentes no descartan que los ataques estén relacionados con bandas dedicadas a la extorsión, una modalidad delictiva que en los últimos meses ha golpeado con fuerza al sector del transporte público e interprovincial.

EMPRESAS EXIGEN SEGURIDAD

Los atentados han reavivado la preocupación de las empresas transportistas, que exigen mayores medidas de seguridad en las principales carreteras del país. Mientras continúan las diligencias para identificar y capturar a los responsables, las autoridades buscan determinar el móvil de los ataques y evitar que hechos similares vuelvan a poner en riesgo la vida de pasajeros y trabajadores del transporte.