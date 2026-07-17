Renzo Reggiardo inaugura nueva sede para emitir licencias de conducir en Cercado de Lima

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, inauguró una nueva sede para la emisión de licencias de conducir en la cuadra 1 de la avenida Grau, en el Cercado de Lima. El establecimiento atenderá trámites correspondientes a las licencias de las clases A y B.

Durante la ceremonia, la autoridad informó que el futuro Centro de Comando, Control y Comunicaciones (C5) concentrará más de 4,500 cámaras de videovigilancia y contará con la participación de diversas instituciones para reforzar la atención de emergencias.

Asimismo, anunció que la Municipalidad pondrá en funcionamiento 45 puestos de auxilio rápido en distintos puntos de la capital, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante hechos delictivos y otras incidencias.

En otro momento, Reggiardo reiteró su propuesta de crear una policía municipal que complemente el trabajo de la Policía Nacional, señalando que esta fuerza podría asumir funciones relacionadas con el tránsito y la atención de delitos menores.