Mujer denuncia estafa por US$ 5,600 tras comprar pasajes a Japón

Jarumi Carrión denunció haber sido víctima de una presunta estafa tras adquirir boletos aéreos de Lima a Japón por US$ 5,600. La compra se realizó el 26 de marzo, pero días después detectó irregularidades al comprobar que los códigos de reserva y los vuelos no existían.

Según la denunciante, la presunta responsable, identificada como Dayana Michel Córdoba Cáceres, le pidió esperar el plazo para la devolución del dinero. Posteriormente, habría reconocido por escrito que utilizó el monto para otros fines y se comprometió a devolverlo, compromiso que, según la agraviada, no cumplió.

Jarumi señaló que presentó la denuncia ante la Fiscalía el pasado 18 de mayo. Sin embargo, indicó que el proceso no ha avanzado debido a que la denunciada no acudió a la primera citación, por lo que permanece a la espera de nuevas diligencias.

La mujer explicó que había reunido el dinero para viajar a Japón con fines laborales y apoyar económicamente a su familia. Asimismo, pidió que su caso sea difundido y solicitó a las autoridades agilizar las investigaciones. El equipo periodístico indicó que buscará la versión de la persona señalada para conocer su descargo.