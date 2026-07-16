Denuncian presencia de roedores y graves deficiencias en el Hospital Hipólito Unanue

Tecnólogos médicos del Hospital Nacional Hipólito Unanue, en El Agustino, denunciaron la presencia de roedores e insectos en el área de Traumashock, además de otras deficiencias que afectarían la atención de los pacientes.

El sindicato también alertó sobre la falta de equipos operativos, un mamógrafo inactivo desde hace más de tres años y un equipo de rayos X que, según indican, funciona sin el control de calidad correspondiente.

Los trabajadores afirmaron que presentaron informes a la dirección del hospital y al Ministerio de Salud, pero aseguran que hasta el momento no han recibido una solución a los problemas denunciados.

Ante ello, solicitaron la intervención de las autoridades y esperaron un pronunciamiento del director del hospital, Moisés Tambini Acosta, sobre las condiciones en las que opera el establecimiento.

Director del hospital rechaza denuncias y asegura que imágenes son antiguas

El director del Hospital Nacional Hipólito Unanue, Moisés Tambini Acosta, negó la presencia de roedores en el área de Traumashock y afirmó que el establecimiento ejecutó un proceso de desratización y control de insectos hace tres meses. Además, sostuvo que las imágenes difundidas corresponden a situaciones antiguas y aseguró que el hospital ha mejorado su infraestructura, equipamiento y abastecimiento de medicamentos.