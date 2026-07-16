Chofer de la empresa Lima Callao resulta herido en nuevo ataque extorsivo

Un chofer de la empresa de transporte Lima Callao resultó herido tras un ataque a balazos registrado en la avenida La Alameda. La víctima, identificada como Néstor Eduardo Quintero Hernández, de nacionalidad venezolana, recibió dos impactos de bala en la pierna izquierda.

Según las primeras investigaciones, dos sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra la unidad y huyeron con dirección a la avenida Elmer Faucett. En la escena del crimen, peritos de Criminalística hallaron siete casquillos de bala y otras evidencias para esclarecer lo ocurrido.

La Policía también investiga una amenaza atribuida a una presunta organización criminal denominada "Los Pirañas", la cual habría exigido pagos extorsivos a la empresa de transporte y advertido nuevos ataques si no acceden a sus demandas.

El conductor permanece internado en la unidad de Trauma Shock del Hospital Carrión con pronóstico estable, mientras continúan las diligencias para identificar y capturar a los responsables del atentado.