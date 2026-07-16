Instalación de tribunas por desfile militar restringe tránsito en la avenida Brasil

Los trabajos de instalación de tribunas para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar avanzan en la avenida Brasil. Como parte de estas labores, permanece cerrada la vía auxiliar entre las cuadras 18 y 25, donde ya se observa un importante avance en el montaje de los estrados.

La restricción afecta principalmente a los vecinos de la zona, quienes deben dejar sus vehículos en calles aledañas o utilizar rutas alternas para acceder a sus viviendas. Los conductores también enfrentan desvíos debido al cierre del tramo.

Para ingresar al sector, las autoridades recomiendan desviar el tránsito por la calle Cayetano Heredia y continuar por el jirón José Manuel Garateche. Personal de seguridad permanece en la zona controlando el acceso y orientando a peatones y conductores.

Según lo informado, el montaje y desmontaje de las estructuras se extenderá hasta el 4 de agosto. Mientras tanto, las autoridades piden comprensión a la ciudadanía y exhortan a planificar los desplazamientos durante los días previos a las celebraciones por Fiestas Patrias.